Ngay ngày tân gia, chồng đột ngột yêu cầu ly hôn khiến tôi lo tái mặt

Cách đây 3 năm, vợ chồng tôi mâu thuẫn vì nhiều lý do khác nhau. Tiền bạc, mâu thuẫn giữa tôi với anh chồng, việc ở chung ở riêng. Hồi đó, chồng tôi từng đề cập chuyện ly hôn, giải thoát cho nhau nhưng tôi không đồng ý. Tôi còn thách thức chồng, bảo anh có gan thì xây cho mẹ con tôi một căn nhà riêng thật to, khi đó, tôi sẵn sàng kí đơn ly hôn. Tôi mạnh miệng như vậy cũng có lý do. Kinh tế gia đình tôi không tốt, thậm chí còn thiếu hụt vì lương vợ chồng đều thấp. Tôi nghĩ chuyện xây nhà là không thể nào và chỉ muốn dùng lý do đó để chồng không thể ly hôn.

Thời gian sau đó, chồng tôi thay đổi hẳn. Anh ấy không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa mà còn chủ động xin việc ở công ty khác có mức lương cao hơn. Tôi vì còn yêu chồng nên hạn chế tối đa mâu thuẫn với anh chồng, chỉ mong được sống bình yên. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng, bình lặng trôi qua nên tôi cũng không còn nhớ đến lời thách thức của mình trước đây.