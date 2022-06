Ngày này 36 năm trước, Maradona thực hiện 'bàn tay của Chúa'

Bà quả phụ thề độc với tờ The Sun: “Đó là “bàn tay của Chúa” nhưng là cú đá chí mạng với gia đình tôi. Tôi không bao giờ tha thứ cho Bin Nasser và Maradona”. Trước khi chết, Dotchev không thôi nhiếc móc Maradona: “ đó một thiên tài bóng đá nhưng là một gã giảo hoạt hạng nhất. Anh ta thấp bé cả hình thể lẫn nhân cách”.

Sau khi mất, vợ ông là bà Emily nói mọi tai ương của gia đình là do chính Nasser, bởi quyết định cuối cùng là của trọng tài chính. Bà tiết lộ trước trận Bin Nasser đã nói với chồng bà: "anh không cần phải làm bất cứ việc gì, cứ để cho tôi”.

Tháng 4/2022, nhà đấu giá Sotheby's đã bán thành công chiếc áo mà Maradona đã mặc với giá 9,3 triệu USD (7,1 triệu bảng), mức giá cao nhất từng được đấu giá cho một kỷ vật thể thao, vượt qua kỷ lục 8,8 triệu USD cho bản tuyên ngôn phát động phong trào Olympic hiện đại.

Cựu trung vệ Steve Hodge luôn xem chiếc áo của Maradona là kỷ vật quý giá.

Điều gây ngạc nhiên là người Anh thua trận nhưng lại sở hữu “bảo vật quốc gia” của người Argentina. Chuyện ly kỳ bắt đầu từ Steve Hodge, người phá bóng hỏng khiến Maradona ghi được bàn.

Hodge năm đó 24 tuổi, đang khoác áo Tottenham và lần đầu dự World Cup: “Sau trận, tôi thử kiếm một chiếc áo. Tôi bắt tay Maradona nhưng anh ấy đang có nhiều đồng đội vây quanh. Tôi nghĩ không có cơ hội và đi luôn. Sau khi trả lời phỏng vấn, tôi đi xuống phòng thay đồ thì thấy Maradona cùng hai đồng đội đi cùng. Tôi nhìn anh ta và kéo mạnh áo mình, như thể muốn nói: “đổi áo nhé”. Anh ta tiến thẳng đến, ra hiệu đồng ý và chúng tôi đổi áo”.

Sau cái chết của Maradona, chiếc áo lịch sử được bán đấu giá.

Chuyện chỉ có thế nhưng Hodge cũng gặp nhiều rắc rối vì “đổi áo với kẻ thù”, “kết bạn với tên trộm thể kỷ”. Nhiều CĐV quá khích đòi Hodge giao lại để…đốt hoặc xé thành trăm mảnh. Ông phải đem cho Bảo tàng bóng đá quốc gia Anh ở Manchester mượn trưng bày.

Khi Sotheby’s công bố bán, gia đình Maradona, cụ thể là cô con gái Dalma đã mắng Hodge lừa đảo và nghi chiếc áo số 10 màu xanh lam là giả. Sotheby’s cãi rằng họ đã thuê hẳn công ty công nghệ hình ảnh Resolution Photomatching giám định và được xác nhận bởi giám đốc khoa học của Sotheby.

Thực tế, có đến hai bộ áo xanh của Argentina tại Mexico 86. Nguyên nhân là HLV Carlos Billardo lo ngại bộ áo cotton mang theo trở nên nặng nề vì thấm mồ hôi dưới cái nắng chói chang của Mexico. Ông lệnh trợ lý kỹ thuật Ruben Moschella chạy khắp thành phố tìm mua được một bộ xanh đậm, một xanh nhạt. Đích thân Maradona đã chọn bộ xanh đậm. Một thợ may địa phương được thuê đến để may gấp logo AFA và dán số sau lưng bằng bàn ủi. Chính vì thế Sotheby’s chứng minh rằng logo được may khá cẩu thả và số áo không đồng đều về kích cỡ lẫn màu sắc lấp lánh kỳ quái.

Nhà sưu tập nổi tiếng người Argentina Marcelo Ordas, chủ sở hữu của một trong những bộ sưu tập áo bóng đá lớn nhất thế giới, ngay lập tức sang Anh cùng Chủ tịch AFA Claudio Tapia bằng mọi giá mang về “bảo vật quốc gia” để trưng bày đúng vào dịp sinh nhật Maradona. Dù bỏ giá đến 5,5 triệu bảng nhưng ông vẫn thất bại và khóc tại chỗ.

Cho đến nay, chủ nhân mua được chiếc áo của Maradona vẫn bí mật vì Sotheby’s không công bố theo thỏa thuận. Có đồn đoán đó là nhóm người đến từ Trung Đông có liên hệ mật thiết với Man City.

Sotheby's phải nhờ đến một công ty phân tích hình ảnh để chứng minh chiếc áo của Maradona là thật.

Brahm Wachter, phụ trách bộ phận sưu tầm hiện đại của Sotheby nói chiếc áo là lời nhắc nhở hữu hình về thời điểm quan trọng không chỉ trong lịch sử thể thao mà còn trong lịch sử thế kỷ 20.

36 năm sau buổi chiều ở Azteca, ‘bàn tay của Chúa” chưa bao giờ hết bàn tán sôi nổi. Sau cái chết của Maradona, tờ Goal đã có bình luận tâm đắc: “Hãy cứ để nó xảy ra và sống mãi đến bây giờ. Câu chuyện về Maradona còn nhiều hơn những gì đã xảy ra ngày hôm đó và gói gọn con người của Maradona một cách hoàn hảo”