Ngày mùng 2 Tết hàng xóm mang thứ này sang đặt trước cửa, chủ nhà soi camera mà ngán ngẩm

Ông bà ta thường có câu “có kiêng có lành”, nên để có một năm mới bình an, hạnh phúc thì mọi người cần phải tránh những điều kiêng kỵ như quét nhà, cho lửa, cho nước,… Bên cạnh đó, cần phải năng làm việc thiện, vui vẻ tươi cười,…

Thế nhưng, người phụ nữ này lại khác, chị ta lại có hành động “kém duyên” với nhà hàng xóm ngay ngày mùng 2 Tết. Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh chủ nhà cho thấy, vào khoảng 10h35 phút sáng mùng 2 Tết, một người phụ nữ đã mang một túi gì đó sang nhà hàng xóm.