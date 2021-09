Ngày mai, Hội đồng đạo đức và Hội đồng tư vấn sẽ họp tiếp tục đánh giá vaccine NanoCovax

Vềvaccine Naocovaxcủa Việt Nam hiện đã hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, TS Nguyễn Ngô Quang thông tin, trong chiều 14/9, Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen (đơn vị phát triển và sản xuất vaccine Nanocovax) và nhóm nghiên cứu sẽ nộp bổ sung báo cáo thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 và ngày 15/9, Hội đồng đạo đức và Hội đồng tư vấn sẽ họp đánh giá.

"Bộ Y tế sẽ tổ chức thẩm định báo cáo kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a với đầy đủ các kết quả xét nghiệm đánh giá tính sinh miễn dịch của vaccine Nanocovax và báo cáo giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3b vaccine Nanocovax sớm khi nhận được hồ sơ của Tổ chức chủ trì nghiên cứu"- TS Nguyễn Ngô Quang nói.

Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho biết với ứng viên vaccine COVIVAC do Viện Vaccine và sinh phẩm Nha Trang nghiên cứu, phát triển hiện đã đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1; đã hoàn thành tiêm liều 1 của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, từ ngày 15/9- 20/9 sẽ tiêm liều 2 của giai đoạn 2.

Sau khi có kết quả đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch ở giai đoạn 2 để xác định được liều tối ưu, dự kiến tháng 12/2021 sẽ bắt đầu triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Các vaccine chuyển giao công nghệ hiện có ARCT-154 của Công ty Acturus Mỹ và đóng ống vaccine Sputnik V của Nga. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đang hỗ trợ các đơn vị đàm phán nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 từ các đối tác của Nhật Bản, Tây Ban Nha và Cuba

