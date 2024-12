Ngày làm việc thầm lặng của người 'giữ sức khỏe' tàu metro Bến Thành - Suối Tiên

Để tàu Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vận hành an toàn, các kỹ thuật viên bảo trì phải căng mình làm việc để không để xảy ra sai sót, dù là nhỏ nhặt nhất. Cận cảnh quy trình kiểm tra, bảo dưỡng tàu Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Nhắc đến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), nhiều người không khỏi tự hào về biểu tượng mới của thành phố - tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM đạt chuẩn quốc tế. Phía sau những chuyến tàu an toàn chở hàng trăm nghìn người dân, phần lớn là nhờ vào những công việc thầm lặng của các kỹ thuật viên bảo trì. Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, từ 7h30 sáng, hàng chục kỹ sư xí nghiệp bảo dưỡng (thuộc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 – HURC1) có mặt tại Depot Long Bình (TP Thủ Đức) để họp, triển khai công việc và bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhiệm vụ của các kỹ thuật viên bảo trì là quản lý và bảo trì toàn bộ hệ thống kỹ thuật, từ đầu máy đến cơ sở hạ tầng. Theo đội trưởng đội tàu máy – toa xe, xí nghiệp bảo dưỡng Lưu Cao Huy, dự án xây dựng tuyến Metro số 1 là công trình quan trọng của thành phố nên quy định về công tác kiểm tra, bảo dưỡng rất nghiêm ngặt. "Trước khi tàu Metro đưa vào bảo dưỡng tại xưởng chính, các kỹ thuật viên đội tàu máy và toa xe sẽ lập kế hoạch cụ thể công việc trong tuần, tháng, quý. Trong đó, đưa ra thời gian bảo dưỡng chi tiết cho từng đoàn tàu", ông Huy thông tin. Mỗi ngày, kỹ sư xí nghiệp bảo dưỡng HURC1 sẽ kiểm tra, bảo dưỡng ít nhất 1 - 2 đoàn tàu nhằm đảm bảo kiểm tra, xác nhận chức năng của tàu trước khi vận hành chính tuyến. Quá trình kiểm tra giúp quá trình vận hành không xảy ra sự cố kỹ thuật. Việc kiểm tra đoàn tàu gồm 3 giai đoạn là kiểm tra trên mui tàu (gồm kiểm tra điều hòa không khí, máy lạnh, cần lấy điện), kiểm tra phần phía dưới (thiết bị tín hiệu, hệ thống khí nén, hãm), kiểm tra, đo đạc các thông số chuẩn trong toa tàu, đảm bảo các chức năng của thiết bị động cơ cửa, khí nén, vận hành, thời gian, âm thanh. "Các đoạn trong quy trình bảo dưỡng đều phải được thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Chỉ cần một chi tiết nhỏ bị bỏ qua hoặc thực hiện không đúng quy chuẩn có thể ảnh hưởng đến an toàn của hàng nghìn hành khách. Do đó, các kỹ thuật viên luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất,” anh Huy nói. Metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở TP.HCM, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km, từ depot Long Bình, Thủ Đức đến Bến Thành, Quận 1. Ngoài 11 ga trên cao, tuyến còn 3 ga ngầm ở trung tâm thành phố gồm: Bến Thành, Nhà hát thành phố và Ba Son. Dự án Metro số 1 được khởi công và tháng 8/2012, vận hành chính thức từ 22/12/2024.