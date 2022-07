Ngày Hội du lịch 'Văn hóa Chợ nổi Cái Răng' góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch

Ngày hội năm nay với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hóa Chợ nổi Cái Răng” sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 9 - 11/7, tại Trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng. Sau hai năm tạm dừng vì dịch COVID-19, Ngày hội năm nay trở lại với không khí tươi mới và đặc sắc, tạo điểm nhấn cho du lịch Cần Thơ, kết nối tour tuyến, giới thiệu sản phẩm nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thông tin, năm nay Ngày hội diễn ra quy mô khá lớn, bao gồm nhiều hoạt động được chú trọng về chất lượng và sức hấp dẫn, trong đó có nhiều hoạt động mới tạo điểm nhấn, làm tăng tính trải nghiệm và tương tác với du khách với mục tiêu kích cầu du lịch như: Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”; Diễu hành tàu từ Bến Ninh Kiều đến Chợ nổi Cái Răng; Đờn ca tài tử trên Chợ nổi; Giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, thương mại, ngành nghề truyền thống; Hoạt động ẩm thực, bánh dân gian, quà lưu niệm…



Ông Cường nhấn mạnh: "Đến với các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9/7 năm nay không chỉ là dịp để các doanh nghiệp du lịch thành phố Cần Thơ nói chung và quận Cái Răng nói riêng được trực tiếp gặp gỡ, liên kết, hợp tác trong kinh doanh mà chúng tôi còn mong muốn được lắng nghe nhận xét, đánh giá về sản phẩm du lịch hiện nay; hướng tới chúng tôi sẽ từng bước nâng chất, phấn đấu giới thiệu thật đầy đủ hình ảnh, con người của vùng đất Cái Răng, sớm đưa chợ nổi Cái Răng trở thành điểm du lịch hấp dẫn hơn nữa".



Các hoạt động của Ngày hội năm nay không chỉ nhằm mục đích phát triển, quảng bá du lịch mà sẽ kết hợp với những hoạt động liên quan đến phát triển an sinh xã hội của địa phương, các hoạt động phát triển và chăm lo an sinh xã hội dự kiến gồm có: Ra mắt điểm cung cấp nước sạch cho thương hồ tại chợ nổi, tặng ghe cho thương hồ có hoàn cảnh khó khăn, phát động lắp nhà vệ sinh có bồn cầu tự hoại cùng nhiều hoạt động bảo vệ môi trường sông nước khác.



Ngoài ra, đến với Ngày hội, du khách và người dân có thể tìm mua những đặc sản địa phương tại khu ẩm thực với hơn 40 gian hàng được trang trí đẹp mắt.



Bà Đinh Thị Phương Thùy, chủ lò bánh tét Mai Anh, tham gia gian hàng ẩm thực tại Ngày hội cho biết, bà tham gia ngày hội này với mục đích quảng bá món ngon của địa phương như bánh tét, bánh ú, bánh lá dừa... đến đông đảo du khách trong và ngoài địa phương. "Tôi mong muốn ngày hội càng ngày càng phát triển để thêm nhiều người biết đến sản phẩm ẩm thực đặc trưng của Cần Thơ, qua đó càng thêm yêu quý mảnh đất này. Du lịch địa phương nhờ đó cũng sẽ phát triển xứng tầm" - bà Thùy chia sẻ.



Du khách Nguyễn Minh Quang đến từ Hà Nội, tham quan tại ngày hội cùng gia đình bày tỏ: Đây là lần đầu tiên gia đình du lịch đến miền Tây sông nước, may mắn lại trùng ngày hội chợ nổi Cái Răng. Các hoạt động tại ngày hội khiến gia đình rất thích thú. Gia đình mong muốn trong những ngày tới sẽ được trải nghiệm nhiều hơn nữa các hoạt động tại đây...



Dịp này, UBND quận Cái Răng sẽ chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng. Qua đó, UBND quận sẽ đánh giá kết quả thực hiện Đề án, đề ra những nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm hoàn thành nhiệm vụ Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng trong thời gian tới.