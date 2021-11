Ngày hội Đại đoàn kết nơi biên giới

Your browser does not support the audio element.

Ngày hội đã thực sự khơi dậy bầu không khí dân chủ, cởi mở ngay tại khu dân cư. Thông qua ngày hội, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền để nhân dân biết, là cơ sở để cấp ủy đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến của nhân dân và thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Tại khu dân cư bản Na Khướng, xã Na Loi, huyện biên giới Kỳ Sơn, hiện toàn bản có 71 hộ với 305 nhân khẩu. Bản Na Khướng năm nay được chọn là điểm chỉ đạo của tỉnh và huyện tổ chức ngày hội.

Là khu dân cư nằm trên địa bàn xã đạt 9/15 tiêu chí nông thôn mới, đường giao thông trong khu được bê tông hóa, 100% các hộ gia đình được dùng điện thắp sáng, các cháu đi học đúng độ tuổi, tệ nạn xã hội giảm, khu dân cư đã không còn những tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, việc xây dựng nếp sống mới văn minh, tiến bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Vi Văn Tấm (90 tuổi), bản Na Khướng, xã Na Loi chia sẻ, người dân trong bản rất vui mừng trước sự đổi thay của quê hương, mọi người nô nức về nhà văn hóa cộng đồng để cùng hòa trong điệu nhạc, lời ca, cùng nhau chia sẻ những cách làm hay, những mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế và cùng nhau ăn bữa cơm đại đoàn kết - bữa cơm của một đại gia đình lớn.