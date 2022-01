Ngày đầu năm mới 2022, tai nạn giao thông khiến 15 người tử vong

Your browser does not support the audio element.

Ngày 1/1, tin từ Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho hay, trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người tử vong, 12 người bị thương.