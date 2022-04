Ngày đầu mở lại của khẩu qua Trung Quốc, cả trăm xe tồn đọng thông hàng

Ngay trong buổi sáng, lực lượng chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc đã làm thủ tục xuất, nhập khẩu cho hàng trăm phương tiện của các doanh nghiệp phía Trung Quốc và Việt Nam còn lưu lại trước đó tại TP. Đông Hưng (Trung Quốc) và TP. Móng Cái.

Hoạt động xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 được thông quan trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Đảm bảo “vùng xanh an toàn”, “luồng xanh an toàn” tại các cửa khẩu, lối mở được phía Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) thiết lập trước đó.