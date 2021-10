Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt ở TP.HCM vắng khách

Sáng 25/10, 8 tuyến xe buýt chạy trên trục đường chính có trợ giá ở TP.HCM chính thức hoạt động lại sau thời gian phải tạm ngưng vì dịch COVID-19.

8 tuyến xe buýt này gồm: số 14 (Bến xe Miền Đông - Ba Tháng Hai - Bến xe Miền Tây), số 20 (Bến Thành - Nhà Bè), số 27 (bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - Bến xe An Sương), số 29 (phà Cát Lái - Chợ Thủ Đức), số 141 (Khu du lịch BCR - Long Trường - Khu chế xuất Linh Trung 2), số 65 (Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe An Sương), số 74 (Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi), số 79 (Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược).