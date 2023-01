Ngày cuối năm ở nơi 'không ai muốn vào'

“Ngày Tết, việc đi lại khó khăn nên tôi cũng lo. Trong khi đó, nếu hai mẹ con ở lại trung tâm khi có vấn đề gì, các bác sĩ có thể xử lý kịp thời. Do điều trị bệnh, bé không thể đi học như bao bạn bè khác”, chị Uyên không giấu được nỗi buồn trong giọng nói.

Dáng người gầy gò, chỉ nặng vỏn vẹn 30kg, chị Ly (30 tuổi, quê Nghệ An) người gầy gò, đã có hơn 10 năm chạy thận tại trung tâm. Sau 2 năm không được về quê ăn Tết do dịch Covid-19, năm nay, chị quyết định đón xe khách về Nghệ An sau đợt chạy thận cuối cùng.

Chị Ly đang làm thêm tại một xưởng đồ thủ công. Thu nhập khoảng hơn một triệu đồng/tháng giúp chị có thêm chi phí sinh hoạt tại Hà Nội. Tiền thuốc điều trị, chị đành nhờ bố mẹ hỗ trợ. Tết này chị được thưởng thêm tháng lương thứ 13, số tiền ít ỏi nhưng cũng có thêm thu nhập để sắm Tết.

Nhiều bệnh nhân gắn bó với Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu từ 10 năm, 15 năm, người lâu năm nhất là 29 năm.

CÂU HỎI CHẠNH LÒNG CỦA CON GÁI

Đối với điều dưỡng Vũ Thị Hảo (41 tuổi) tại Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu, ca trực cuối cùng năm nay của chị là đêm 29 Tết. Mùng 2 Tết, chị sẽ quay trở lại công việc từ sáng sớm.