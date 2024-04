Ngày 8/4 năm xưa: 'Bà đầm thép' Margaret Thatcher qua đời ở tuổi 87

Margaret Thatcher đã thay đổi bộ mặt và nội lực của nước Anh bằng sự quyết đoán và sắc sảo của mình.

6 tháng sau khi đắc cử, bà quyết định dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát ngoại hối giúp vốn nước ngoài vào Anh tăng vọt, thu hút các ‘đại bàng’ nước ngoài đến Anh ‘làm tổ’. Nỗ lực của bà đã biến London trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Các giao dịch bắt đầu gửi số tiền khổng lồ đi khắp các mạng lưới tài chính thế giới.

Dù là ủng hộ hay không thì cũng giúp nền tài chính Anh vững mạnh, thị trường chứng khoán Anh khi đó ước tính trị giá 125,4 tỷ bảng Anh, tương đương 9,4% GDP cả nước.

Bà chủ trương tư nhân hóa các tập đoàn nhà nước, đầu tiên là British Gas. Trong nhiệm kỳ thứ hai, lần lượt Jaguar, British Telecom, BritOil và British Aerospace cũng bị bán. Tiếp theo là British Steel, British Airways, BP, các doanh nghiệp nước và điện. Thatcher cho rằng tư nhân hóa là cơ hội để trao lại "quyền lực cho người dân".

Bà Margaret Thatcher trong chuyến thăm Hamilton, Bermuda năm 1990, trước thời điểm từ chức

Năm 1985, bà thực hiện quy hoạch và phát triển ở các thành phố miền Nam, giúp cho đời sống kinh tế, xã hội của Anh cân bằng hơn. Margaret Thatcher thậm chí còn góp phần thay đổi bóng đá Anh dù bà không mấy hứng thú với lĩnh vực này. Tháng 3/1985, dư luận Anh sôi sục vì sự cố bạo lực kinh hoàng trong trận Luton vs Millwall ở giải hạng Nhì, bà đã đã ban hành Đạo luật khán giả (The Football Spectators Act) bắt buộc khán giả vào sân phải xuất trình thẻ căn cước. Dù ban đầu gây tranh cãi lớn nhưng quyết định của bà giúp cho lực lượng an ninh kiểm soát cực tốt các thành phần hooligan vốn làm xấu mặt nước Anh trên thế giới.

Thủ tướng Ireland Garret FitzGerald và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher ký Hiệp định Anh-Ireland, ngày 15 tháng 11 năm 1985

Bà cũng ban hành Đạo luật Nhà ở năm 1980, cho phép người thuê nhà công mua lại tài sản, góp phần nâng cao đời sống và thay đổi bộ mặt quyền sở hữu nhà ở Anh. Nhiều người thuê trước đây thuê nhà của chính quyền nay chỉ phải trả ít hơn 10.000 bảng Anh cho ngôi nhà có trị giá gấp 10 lần.

Sinh ra trong một cửa hàng tạp hóa