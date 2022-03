Ngày 8/3, điểm danh những 'bóng hồng' quyền lực trong giới công nghệ

Kimberly Bryant thể hiện sự xuất sắc đối với môn toán và khoa học từ khi còn nhỏ và giành được học bổng vào Đại học Vanderbilt (bang Tennessee, Mỹ). Tại đây, cô đã lấy bằng kỹ sư về kỹ thuật điện, cùng với bằng cử nhân về toán và khoa học máy tính.

Trong hơn 2 thập kỷ qua, Bryant đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo về kỹ thuật trong một số công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, bao gồm cả 2 "ông lớn" là Novartis và Merck.

Mãi cho đến khi con gái của Bryant thể hiện sự yêu thích với môn khoa học máy tính, cô mới nhận ra rằng vẫn còn rất ít phụ nữ da đen khác đang làm việc trong ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu vắng này là vì phụ nữ da màu không có nhiều điều kiện để tiếp cận với các kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Năm 2011, Bryant đã sáng lập ra Black Girls Code, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại thành phố San Francisco, nhằm hỗ trợ cho các bé gái da màu từ 7 đến 17 tuổi tham gia các môn học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Tại đây, các bé gái có thể học được các kỹ năng cần thiết để làm việc trong các ngành công nghệ theo ý muốn của mình. Tổ chức này đặt mục tiêu giúp cho một triệu cô gái da màu có thể thành thạo lập trình trong năm 2040.

Kate Crawford - Đồng sáng lập việc nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI Now Institute

Ảnh: Stephen Oxenbury.

Sau khi nhận bằng Tiến sĩ về khoa học máy tính tại Đại học Sydney (Úc), Kate Crawford bắt đầu nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, những lợi ích và nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo và học máy trong xã hội, chính trị và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Crawford ủng hộ phát triển trí tuệ nhân tạo để phục vụ đời sống, nhưng phải có sự tôn trọng và quan tâm của người phát triển.

Công việc của Kate Crawford là nghiên cứu ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến lao động con người và chuỗi cung ứng, tác động đến kinh tế, vi phạm quyền riêng tư hoặc có sự thiên vị trong trí tuệ nhân tạo hay không…

Năm 2017, Crawford cùng các đồng sự đã thành lập Viện nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI Now Institute (trực thuộc Đại học New York). Đây là viện nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo đầu tiên do phụ nữ lãnh đạo và thành lập. Mục tiêu của viện nghiên cứu này là thay đổi cách nhìn nhận của xã hội về trí tuệ nhân tạo và định hướng để phát triển trí tuệ nhân tạo một cách đúng đắn.

Ngoài ra, Crawford còn là một nhà nghiên cứu chính tại phòng nghiên cứu Microsoft Research, giáo sư thỉnh giảng tại viện công nghệ MIT và là một phó giáo sư tại Đại học New South Wales (Úc). Đáng chú ý, cô còn là một nhà văn, nhà soạn nhạc và sản xuất âm nhạc.

Gwynne Shotwell - Chủ tịch và Giám đốc điều hành (COO) SpaceX

Ảnh: Vern Evans Photo.

Gwynne Shotwell có bằng cử nhân Khoa học và thạc sĩ về kỹ thuật cơ khí, toán ứng dụng tại Đại học Northwestern (bang Illinois, Mỹ).

Sau khi tốt nghiệp, Shotwell ghi danh vào chương trình đào tạo quản lý của Chrysler Corp để bắt đầu sự nghiệp trong ngành ô tô, nhưng sau đó, bà đã nhanh chóng chuyển hướng sáng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ quân sự, khi ký hợp đồng với tập đoàn nghiên cứu về không gian Aerospace Corp. Tại đây, bà đã trở thành kỹ sư trưởng của chương trình thiết kế vệ tinh và tham gia phát triển các chính sách về thăm dò không gian cho NASA.