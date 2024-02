Ngày 7/2 năm xưa: The Beatles lần đầu đến Mỹ, khởi đầu ‘cuộc xâm lăng của nước Anh’

Dưới sự hướng dẫn của người bạn côn trùng của mình, Jiminy Cricket, Pinocchio trải qua một loạt cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc trên con đường trở thành một cậu bé thực sự. Cậu bé ràng buộc rằng mỗi khi nói dối thì chiếc mũi sẽ dài ra thêm.

Kỹ xảo hoạt hình trong Pinocchio mà Disney sử dụng thậm chí còn ấn tượng hơn trong bộ phim kinh điển mà hãng này cho ra mắt trước đó là ‘Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn’ (1937).

Bộ phim còn đáng chú ý ở cách kể chuyện hài hước, bi thảm và hồi hộp. Phân cảnh Pinocchio giải cứu Geppetto khi bị cá voi nuốt vào bụng là một trong những khoảnh khắc hay nhất của Disney. Một điểm nổi bật khác của phim là phần âm nhạc với ca khúc When you wish upon a star đã trở thành kinh điển của Disney.

-Hoa Kỳ cấm mọi hoạt động xuất nhập khẩu đối với Cuba.

Ngày 7/2/1962, Mỹ mở rộng lệnh cấm vận với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Cuba. Lệnh cấm vận không cấm buôn bán thực phẩm và vật tư nhân đạo

Lệnh cấm này nhằm hạn chế các doanh nghiệp Mĩ và các doanh nghiệp có hoạt động thương mại tại Mỹ tiến hành thương mại với các lợi ích của Cuba. Đây là lệnh cấm vận thương mại lâu dài nhất trong lịch sử hiện đại.