Ngày 6/2 năm xưa: Thảm họa Munich làm 8 cầu thủ MU thiệt mạng

-Bob Marley ra đời

Ngày 6/2/1945, Bob Marley ra đời tài St Ann (Jamaica). Ông là nghệ sĩ tiên phong ở dòng nhạc reggae và được vinh danh trên Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll.

Bob Marley qua đời khi mới 36 tuổi. Ảnh: Britannica

Vào đầu những năm 1960, khi còn là một cậu học sinh đang học nghề thợ hàn (cùng với ca sĩ đầy tham vọng Desmond Dekker), Marley đã được tiếp xúc với ‘ ska’ với những nhịp điệu mang hơi hướm Jazz, có phần uể oải u hoài, và cả folk-calypso.. Bob Marley được bạn dạy cho cách chơi guitar và bắt đầu sáng tác những bài hát. Thế giới quan thơ mộng của ông được hình thành bởi vùng nông thôn, âm nhạc của ông được hình thành bởi những con phố nghèo khó ở Tây Kingston.

Phong cách giản dị, phóng khoáng của Bob Marley trở thành biểu tưởng của những người da màu. Ảnh: Britannica

Đến năm 1962, khi Bob Marley tròn 17 tuổi, ông thu âm ca khúc đầu tiên của mình mang tên “Judge Not”, dưới sự giám sát của nhà sản xuất và ông bầu có tiếng khi đó là Leslie Kong. Ca khúc được phối trên nền nhạc điệu ska của Jamaica, cho thấy chất giọng khỏe khắn và nội lực của Bob Marley.

Năm 1973 là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Bob Marley khi ông may mắn giành được hợp đồng thu âm với hãng Island Records và cho ra mắt album “Catch a fire”. Các album sau đó là “Burnin” và “Natty Dream” đều thành công rực rỡ. Ca khúc “No, Woman, No Cry” trong album cùng tên trở thành ca khúc kinh điển của mọi thời đại.

Với phong cách giản dị, phóng khoáng, Bob Marley trở thành biểu tưởng của những người da màu. Đặc biệt, hình ảnh Bob Marley với mái tóc dài tết lọn và lá cần sa đã trở thành một trào lưu được yêu thích, mà sau này bất tử trong lòng người hâm mộ.

Sự nghiệp của Bob không kéo dài lâu vì Marley bị ung thư, qua đời ở tuổi 36 nhưng để lại cho đời những tác phẩm bất hủ: Could You Be Loved, Jamming, Sun Is Shinning, Redemption Song...