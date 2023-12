Ngày 6/12 Ngày truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ngày của ông già Noel; Thành lập thủ đô của Ecuador

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 6/12

Ngày 6/12/1892: Nhà máy Đèn Bờ Hồ ra đời theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Điện khí Đông Dương và Đốc lý Hà Nội . Đây là nền móng, cơ sở điện lực đầu tiên của Hà Nội gắn liền với sự nghiệp hình thành, phát triển của ngành điện sau này.

Ngày 6/12/1953: Đảng Lao động Việt Nam quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ tiêu diệt tập đoàn cứ điểm quân Pháp.

Ngày 6/12/1978: Công trình trang thiết bị Nhà in báo Nhân Dân do cộng hòa dân chủ Đức giúp ta xây dựng từ đầu năm 1975 đã được khánh thành. Công trình này đảm bảo in 1 triệu tờ báo trong một ngày.

Ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Từ đó, ngày 6-12 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của Hội.

Ngày 6/12/2012: Hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Lễ Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10-3 (âm lịch) hằng năm.

Ngày 6/12 hàng năm: Ngày truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có hơn 4 triệu cựu chiến binh, là những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Có những đồng chí từng tham gia các đội tự vệ Đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh năm 1930 - 1931, tham gia Đội du kích Bắc Sơn, du kích Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba Tơ…; nhiều đồng chí tham gia chiến đấu từ những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp; số đông trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế…

Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo cựu chiến binh Việt Nam, ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Từ đó, ngày 6-12 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của Hội.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 6/12