Ngày 31/10: Có 5.519 ca mắc COVID-19 tại TP HCM, Bạc Liêu, Hà Nội và 43 tỉnh khác

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.083 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc dưới 14 ngày sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan.

- Bộ Y tế tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Dự thảo "Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 trong tình hình mới" theo các góp ý của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các chuyên gia.

- TP HCM: Chiều ngày 30/10, Ngành Y tế Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 trong đợt dịch thứ 4.

Tại Hội nghị có nội dung về kế hoạch dự kiến 2 tháng cuối năm 2021 của Ngành Y tế TP.HCM là tiêm vét mũi 1, mũi 2 cho người trên 18 tuổi; tiêm mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi và tiêm nhắc mũi 3 cho nhóm nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bước sang năm 2022, Ngành Y tế TP.HCM dự kiến sẽ triển khai tiêm mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên; đồng thời tổ chức tiêm vaccine mũi 3 và mũi 4 cho người đủ thời gian theo quy định của Bộ Y tế.

- Bình Dương: Bắt đầu chiến dịch triển khai tiêm vaccine cho trẻ độ từ 12-17 tuổi để tạo miễn dịch cộng đồng, sớm cho học sinh trở lại trường học.

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và bắt đầu tiêm chủng ngừa COVID-19; phân luồng đảm bảo an toàn tốt nhất cho học sinh.

