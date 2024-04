Ngày 3/4 năm xưa: Công bố 'Hồ sơ Panama' - cơn địa chấn tài chính và đạo đức toàn cầu

Thủ tướng Cộng Hòa Séc Bohuslav Sobotka yêu cầu các cơ quan thuế của Séc điều tra khoảng 300 công dân nước này có tên trong “Hồ sơ Panama”. Chính phủ Tây Ban Nha, Thuỵ Sỹ, Áo, Na Uy, Thụy Điển, Ukraine, Costa Rica… cũng tuyên bố điều tra các công dân nước mình có tên trong hồ sơ.

Sự xói mòn của các tiêu chuẩn đạo đức

Sự thành công trong vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama” do các nhà báo và các tòa soạn cùng tham gia điều tra cho thấy họ đã vượt qua được sự cạnh tranh giữa các cơ quan truyền thông, quyết tâm giữ bí mật, cùng đợi “giờ G” (ngày 03/4/2016) đồng loạt công bố và tạo nên cơn “địa chấn” tài chính toàn cầu.

Theo ICIJ, sự tinh vi là tài liệu vẻ ngoài không cho thấy điều gì bất hợp pháp nhưng thực chất che giấu sự thật về các vụ giao dịch và sở hữu tài chính.

Phim tài liệu 'Hồ sơ Panama' trên Netflix

Năm 2016, Netflix mua bản quyền cuốn sách nói về vụ này có tên “Panama Papers: Breaking the story of how the world’s rich and powerful hide their money” để dựng thành phim tài liệu.

Tháng 5/2016, một cá nhân tự xưng là John Doe đã xuất bản một tuyên bố dài 1.800 từ giải thích lý do đằng sau quyết định công bố các tài liệu được thúc đẩy bởi: “sự tham nhũng tràn lan, tràn lan” và sự thất bại của các chính phủ trên toàn thế giới trong việc giải quyết vấn đề này”.

John Doe kết luận đầy cay đắng: “bất bình đẳng về thu nhập là một trong những vấn đề nhức nhối của thời đại chúng ta… Tác động chung của những thất bại này là sự xói mòn hoàn toàn các tiêu chuẩn đạo đức, cuối cùng dẫn đến một hệ thống mới mà chúng ta vẫn gọi là Chủ nghĩa tư bản”.