Ngày 3/10: Có 5.376 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân khỏi lập kỷ lục mới với 28.859 ca

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 136/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.715 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 02/10 có 979.585 liềuvaccine COVID-19được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 44.637.911 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 34.155.519 liều, tiêm mũi 2 là 10.482.392 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều tối ngày 3/10 - Cả thế giới có 235.485.624 ca nhiễm, trong đó 212.281.012 khỏi bệnh; 4.813.141 tử vong và 18.391.471 đang điều trị (87.452 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 88.803 ca, tử vong tăng 2.264 ca. - Châu Âu tăng 52.204 ca; Bắc Mỹ tăng 7.542 ca; Nam Mỹ tăng 0 ca; châu Á tăng 26.000 ca; châu Phi tăng 827 ca; châu Đại Dương tăng 2.230 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 12.188 ca, trong đó: Indonesia tăng 1.142 ca, Thái Lan tăng 10.828 ca, Campuchia tăng 199 ca, Đông Timor tăng 19 ca.

TP HCM: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động xét nghiệm thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay và hướng dẫn của Bộ Y tế. Hoạt động xét nghiệm sẽ tập trung cho việc giám sát phát hiện các ca bệnh mới, điều tra dịch tễ, giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ.

- TP. Hà Nội: liên quan đến chùm ca bệnh tại BV Việt Đức:

+ Đến nay đã có 32 ca nhiễm, trong đó: TP. Hà Nội (25), Nam Định (3), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (1), Hải Dương (1). Có 16 trường hợp là người nhà bệnh nhân, 10 trường hợp là bệnh nhân, 5 trường hợp là nhân viên làm việc tại bệnh viện và 01 trường hợp khác lây nhiễm liên quan.

+ Cơ quan y tế TP. Hà Nội đã tiến hành lấy 9.677 mẫu xét nghiệm, trong số 7.821 mẫu có kết quả, phát hiện 25 mẫu dương tính, còn lại 1.856 mẫu đang chờ kết quả.

+ Trong ngày, BV Việt Đức đã đưa khoảng 140 F1 có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 đi cách ly tập trung tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nhằm giảm bớt việc lây nhiễm chéo.

