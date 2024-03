Ngày 29/3 năm xưa: 'Bay qua tổ chim cúc cu' giành 5 giải Oscar

‘Bay qua tổ chum cúc cu’ là một trong ba bộ phim trong lịch sử giải Oscar đoạt 5 giải quan trọng nhất (gọi là Big Five) bao gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất – Milos Forman, Kịch bản hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất – Jack Nicholson, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Louise Fletcher.

Trước đó, ‘Chuyện xảy ra trong đêm” (It Happened One Night) năm 1943 là phim đầu tiên làm được điều này và mãi đến 1991 là bộ phim ‘Sự im lặng của bầy cừu’ (The Silence of the Lambs).

Ngoài ra, phim ‘Bay qua tổ chim cúc cu’ còn giành giải Qủa Cầu vàng 1976 và BAFTA 1976.

Sức hấp dẫn của bộ phim kinh điển này không chỉ nằm ở nghệ thuật kể chuyện hoàn hảo của đạo diễn gốc Tiệp Khắc Milos Forman mà còn ở chiều sâu tư tưởng của tác phẩm, thời điện ảnh còn tác động lớn đến nhận thức của xã hội và con người.