Ngày 29/10: Hà Nội phát hiện 6 ca cộng đồng tại 4 quận huyện

3 ca phát hiện ở huyện Hoài Đức là: Bà V.T.N, 84 tuổi, ở khu D toà Gliximco (La Phù), về từ Phủ Lý - Hà Nam ngày 24/10, ngày 28/10 được xác định là F1, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Hai F1 của bà N (cùng địa chỉ) cũng được xếp vào ca cộng đồng, thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch.

Ca phát hiện tại Gia Lâm thuộc chùm sàng lọc ho sốt là chị N.T.T, 38 tuổi ở Dương Xá. Chị là nhân viên y tế. Ngày 28/10 chị được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

