Ngày 28/9, Việt Nam ghi nhận số ca mắc Covid-19 thấp kỷ lục trong hơn 2 tháng

Từ 17h ngày 27/9 đến 17h ngày 28/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 có thêm 4.589 trường hợp tại 34 tỉnh, thành phố (giảm 4.759 ca so với hôm qua). Trong đó, có 4.583 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước (717 ca cộng đồng) và 6 ca nhập cảnh.



Đây cũng là số ca mắc trong ngày thấp kỷ lục bởi thời gian dài vừa qua, Việt Nam luôn ghi nhận trung bình từ 8.000 - 10.000 ca mới/ngày, thậm chí có thời điểm lên tới 11.000 - 12.000 ca.



Bình Dương là địa phương ghi nhận số bệnh nhân Covid-19 nhiều nhất cả nước ngày 28/9 với 2.575 người, giảm 1.218 ca so với ngày 27/9. Đồng Nai đứng thứ hai với 787 bệnh nhân, tăng 171 ca.



TP.HCM đứng thứ ba cả nước với 377 trường hợp, giảm 3.757 ca. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng cho biết trong ngày 28/9, địa phương này thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, kết quả ghi nhận 3.417 trường hợp dương tính qua test kháng nguyên nhanh (Bộ Y tế chưa tính vào các ca bệnh công bố hôm nay).



Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao ngày 28/9 gồm: An Giang (232), Long An (159), Kiên Giang (70), Tây Ninh (55), Cần Thơ (52), Bình Thuận (48), Tiền Giang (38), Khánh Hòa (35), Ninh Thuận (16), Bình Phước (15), Quảng Bình (15), Đắk Lắk (14), Hậu Giang (11), Hà Nam (11), Cà Mau (10), Vĩnh Long (8 ), Trà Vinh (7), Đồng Tháp (7), Hà Nội (6), Đắk Nông (5), Bình Định (5), Quảng Ngãi (5),…



Như vậy, đến nay, nước ta đã phát hiện tổng số 770.640 bệnh nhân Covid-19, xếp thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.830 ca nhiễm).



Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 766.110 ca do lây nhiễm trong nước. 7 ngày gần đây, cả nước ghi nhận trung bình 9.020 bệnh nhân Covid-19/ngày.



14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không có trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn.



6 tỉnh, thành phố không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.



Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (376.171), Bình Dương (206.564), Đồng Nai (47.070), Long An (32.211), Tiền Giang (13.883).



Về tình hình điều trị, ngày 28/9 có 21.487 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 559.941 trường hợp, chiếm 72,6% số ca nhiễm.



Cả nước hiện có 7.358 ca Covid-19 nặng, trong đó thở oxy qua mặt nạ: 5.001, thở oxy dòng cao HFNC: 1.252, thở máy không xâm lấn: 202, thở máy xâm lấn: 202, ECMO: 28.



Tổng hợp số liệu do các Sở Y tế công bố trong ngày, toàn quốc ghi nhận 178 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại 13 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (131), Bình Dương (15), Đồng Nai (6), Long An (5), Tiền Giang (5), An Giang (5), Kiên Giang (4), Đà Nẵng (2), Quảng Ngãi (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1), Cần Thơ (1), Sóc Trăng (1).



Như vậy tới nay, Việt Nam đã có 18.936 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,4% trên tổng ca nhiễm (cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trung bình trên thế giới).

Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 18.152.139 mẫu cho 52.035.272 lượt người.



Theo số liệu thống kê từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, trong ngày hôm qua (27/9), thêm 879.618 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 40.095.031 liều vắc xin. Trong đó, có 31.497.967 mũi 1 và 8.597.064 mũi 2.



Về số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với test kháng nguyên nhanh được phát hiện trên địa bàn TP.HCM từ ngày 20/8 đến nay (khoảng 150.000 người), Bộ Y tế cho biết do TP.HCM cần thời gian để rà soát, phân loại, lọc trùng số lượng này nên địa phương hiện chưa nhập thông tin lấy mã số và có báo cáo cụ thể gửi Bộ Y tế.



Về tình hình Covid-19 trên thế giới, các quốc gia hiện ghi nhận tổng số 233.186.563 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 209.935.091 người đã khỏi bệnh; 4.771.696 ca tử vong và 18.479.776 trường hợp đang điều trị (92.174 ca diễn biến nặng).



Trong ngày 28/9, số ca nhiễm của thế giới tăng 99.207 trường hợp, số tử vong tăng 2.135 ca. Cụ thể: châu Âu tăng 49.554 ca; Bắc Mỹ tăng 3.513 ca; Nam Mỹ tăng 307 ca; châu Á tăng 43.331 ca; châu Phi tăng 146 ca; châu Đại Dương tăng 2.356 ca.



Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 26.258 bệnh nhân, trong đó: Indonesia tăng 2.057 ca, Thái Lan tăng 9.489 ca, Philippines tăng 13.846 ca, Cambuchia tăng 866 ca