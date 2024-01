Ngày 28/1 năm xưa: Ca khúc ‘We Are the World’ hoàn thành thu âm

"We Are the World" nhận được nhiều giải thưởng —bao gồm ba giải Grammy, một giải thưởng Âm nhạc Mỹ và một giải Sự lựa chọn của Công chúng.

Năm 2010, sau trận động đất khủng khiếp tại Haiti khiến hơn 200.000 người thiệt mạng, một phiên bản khác của ‘We Are the World’ được các nghệ sĩ Mỹ thu âm, đặt tên là ‘We Are the World 25 for Haiti’ nhằm giúp đỡ quốc gia nghèo khổ này vượt qua đau thương.

Tàu con thoi Challenger phát nổ, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Ngày 18/1/1986, tàu con thoi Challenger của NASA đã phát nổ 73 giây sau khi cất cánh từ Florida. Toàn bộ phi hành đoàn 7 người thiệt mạng, trong đó có cả một nữ giáo viên tên Christa Corrigan McAuliff được chọn là thường dân Mỹ đầu tiên du hành vào vũ trụ.