Ngày 27/2 năm xưa: Lịch sử ngày Thầy thuốc Việt Nam; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Kim Jong Un và Donald Trump gặp nhau tại Hà Nội

Ngày 27/2/2015, sau cuộc điều tra tên gọi "Chiến dịch Yewtree", ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Anh Gary Glitter (tên thật là Paul Gadd) bị tòa án Southwark Crown ở London tuyên phạt 16 năm tù vì xâm hại tình dục với 3 nữ sinh, trong đó có một nạn nhân mới 13 tuổi.

Gary Glitter đến phiên tòa năm 2015 tại London. Ảnh: The Independent

Tuy nhiên ngày 3/2/2023, tờ Daily Mail đưa tin ông này đã được trả tự do sau khi thi hành một nửa án phạt. Sau khi ra tù, Glitter phải thông báo cho chính quyền địa phương 7 ngày trước bất kỳ chuyến du lịch nước ngoài nào và có thể bị từ chối xuất cảnh nếu hắn có nguy cơ phạm tội.

Ông ta cũng phải đeo thẻ và báo cáo cảnh sát nếu hắn có quan hệ với người có con dưới 18 tuổi.

Gary Gliiter tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh BRVT xét xử năm 2006. Ảnh: The Mirror

Gary Glitter là nghệ sĩ có tiếng của Anh, bắt đầu nổi tiếng từ thập niên 1970 với hàng loạt những bài hit đứng đầu trên các bảng xếp hạng như Rock and Roll, Parts One and Two, Do You Wanna Touch Me, I Love You Love Me Love.... Trong những năm từ năm 1972 đến 1995, ông đã có 26 đĩa đơn thành công, với 180 tuần lọt vào top 100 bài hát hay nhất nước Anh.

Nhưng cùng với tài năng, ông cũng là kẻ tai tiếng, bệnh hoạn với chứng ấu dâm. năm 1997 khi ông bị cáo buộc và bị bắt vì lưu trữ hàng ngàn hình ảnh khiêu dâm trẻ em trong máy tính. Năm 1999, Glitter bị kết án 4 tháng tù giam.