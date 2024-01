Ngày 27/1 năm xưa: Ký kết Hiệp định Paris, Mỹ rút khỏi Việt Nam

Các điều khoản về quân sự gồm: 2 bên ngừng bắn, Mỹ rút hết quân trong 60 ngày; chấm dứt bắn phá miền Bắc; nhận tháo gỡ mìn do Mỹ đã rải ở miền Bắc. Các điều khoản về nội bộ miền Nam gồm: theo nguyên tắc hòa hợp dân tộc, bảo đảm tự do dân chủ, tổ chức tổng tuyển cử tự do, thành lập hội đồng quốc gia hòa giải hòa hợp dân tộc gồm 3 thành phần để tổ chức tổng tuyển cử…

Cùng với hiệp định, các bên ký 4 nghị định thư: Nghị định thư về ngừng bắn và các ban liên hợp quân sự; Nghị định thư về Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế; Nghị định thư về trao trả nhân viên các bên bị bắt; Nghị định thư về tháo gỡ, vô hiệu hóa mìn ở miền Bắc.

Với Hiệp định Paris, Mỹ buộc phải chấm dứt chiến tranh, rút khỏi Việt Nam và Đông Dương, mở ra một giai đoạn mới cho cách mạng Việt Nam, tạo ra thế so sánh lực lượng có lợi cho quân và dân miền Nam tiến tới đánh đổ chính quyền và quân đội Sài Gòn, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào mùa Xuân năm 1975.

-Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân bị tàn sát chủng tộc

Ngày 27/1 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế tưởng niệm nạn nhân Do Thái trong Thế chiến thứ 2, hay ‘Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân bị diệt chủng’, tên tiếng Anh là 'International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust'.