Ngày 25/1 năm xưa: Bộ phim ‘101 con chó đốm’ ra mắt khán giả

-Ngày Thành phố Sao Paolo ra đời Ngày 25/1/1554, các nhà truyền giáo Dòng Tên đã khánh thành nhà thờ Pateo do Collegio tại làng 'São Paulo dos Campos de Piratininga', nay được xem là mốc hình thành nên Sao Paulo, thành phố lớn nhất tại Brasil. Từ một làng nghèo, Sao Paolo trở thành thành phố lớn nhất và giàu có nhất Brazil. Ảnh: Auchan Dân Sao Paulo được gọi là paulistanos. Khẩu hiệu của thành phố là ‘Non ducor, duco’ trong tiếng Latin có nghĩa là "Tôi không bị chỉ huy, tôi mới là chỉ huy". -Thành lập Đại học Quốc gia Moskva Ngày 25/1/1755, Nữ hoàng Elizaveta của Đế quốc Nga ra sắc lệnh phê chuẩn thành lập Đại học Quốc gia Moskva, hay còn gọi là trường Đại học Tổng hợp Lomonosov, là trường đại học lớn nhất và lâu đời nhất ở Nga. Ban đầu trường gồm 3 khoa: Triết học, Y khoa và Luật. Sau Cách mạng tháng Mười Nga vào năm 1917, trường mở rộng cửa cho con em của giai cấp vô sản và nông dân. Vào năm 1919, học phí được bãi bỏ, và một trường dự bị được thành lập để giúp cho con em của tầng lớp công nhân vượt qua kì thi tuyển vào trường. Trường đại học được đổi tên vào năm 1940 để vinh danh người thành lập là M. V. Lomonosov. Cho đến nay, đã có 11 người thuộc đại học này được nhận giải Nobel và 5 người khác nhận được huy chương Fields. -Thế vận hội mùa Đông đầu tiên Ngày 25/1/1924, Thế vận hội mùa đông đầu tiên được tổ chức tại Chamonix trên khu vực dãy Alps thuộc Pháp. Ban đầu được gọi là Semaine Internationale des Sports d'Hiver (tuần lễ thể thao mùa Đông quốc tế) và được tổ chức liên kết với Thế vận hội Mùa hè 1924. Thế vận hội mùa đông là sự kiện thể thao được tổ chức dành riêng cho các môn thể thao mùa đông, được thi đấu trên băng hoặc tuyết như trượt băng nghệ thuật, trượt tuyết... Bắt đầu từ năm 1924, Thế vận hội mùa Đông tiếp tục được tổ chức cùng năm với Thế vận hội mùa Hè cho tới năm 1992 thì tách ra tổ chức xen kẽ. -Eusebio chào đời Ngày 25/1/1942, Eusébio da Silva Ferreira sinh ra tại Mozambique, khi đó là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Bằng tài năng thiên bẩm, ông khiến các đội bóng Bồ Đào Nha giành giật, thậm chí dùng thủ đoạn chính trị với nhau để mong có được ‘Báo đen’. Cuối năm 1960, Benfica, đội bóng lớn nhất Bồ Đào Nha đã thuyết phục ông thành công và ông chuyển đến ‘mẫu quốc’ chơi bóng. Eusebio được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và CLB Benfica. Trong sự nghiệp của mình, cựu tiền đạo có biệt danh ‘Báo đen’, ‘Ngọc trai đen’ này đã ghi được 733 bàn thắng sau 745 trận đấu. Ưu điểm của ông là tốc độ, kỹ thuật và cú sút chân phải mạnh mẽ. Eusébio đã giúp Bồ Đào Nha đứng thứ ba tại World Cup 1966 đồng thời là Vua phá lưới với 9 bàn. Ông giành Ballon d'Or năm 1965 và về nhì các năm 1962 và 1966. Eusebio tại World Cup 1966 ở Anh. Ảnh: Legends Ông là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của Benfica với 473 bàn thắng sau 440 trận thi đấu, giành 11 chức vô địch Primeira Liga và một cúp châu Âu. Ông là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai, sau Alfredo Di Stéfano, trong kỷ nguyên trước Champions League, với 48 bàn thắng. Eusebio qua đời năm 2014. -Giải thưởng Emmy ra đời Ngày 25/1/1949, giải Emmy đầu tiên được tổ chức tại Câu lạc bộ Hollywood Athletic do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc gia Hoa Kỳ (ATAS) tổ chức. Ban đầu giải chỉ diễn ra trong phạm vi địa phương, trao cho các nhà sản xuất được phát sóng trong phạm vi Los Angeles. Dần về sau, uy tín và chất lượng chuyên môn của giải đã thu hút cả thế giới dõi theo. Theo quy định chỉ các thành viên của ATAS mới được bỏ phiếu và chỉ bỏ phiếu trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn: diễn viên bỏ phiếu cho diễn viên, nhà văn bỏ phiếu cho nhà văn, v.v. Các hạng mục được trao giải thưởng bao gồm loạt phim chính kịch, loạt phim hài, phim truyền hình đặc biệt, loạt phim giới hạn và tạp kỹ, âm nhạc hoặc hài kịch. Cái tên Emmy bắt nguồn từ Immy, một loại ống camera được sử dụng trong truyền hình. Bức tượng nhỏ của Giải Emmy bao gồm một người phụ nữ có cánh, đại diện cho nghệ thuật, tay cầm một electron, đại diện cho khoa học. -Bộ phim ‘101 con chó đốm’ ra mắt khán giả Ngày 25/1/1961, bộ phim hoạt hình ‘101 con chó đốm’ được phát hành tại các rạp. Đây là ‘bộ phim tuổi thơ’ của hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới. Tựa gốc của phim là ‘One Hundred and One Dalmatians’ do Walt Disney sản xuất, cũng là tác phẩm điện ảnh thứ 17 của hãng này kể từ khi ra đời. Phim có độ dài 79 phút, chuyển thể nội dung tác phẩm cùng tên của nhà văn Dodie Smith. Nhà sản xuất Walt Disney tình cờ đọc được tiểu thuyết này và vô cùng thích thú, liền bỏ tiền mua lại tác quyền rồi giao cho nhà biên kịch Bill Peet chuyển thể. Bộ phim là một thành công về mặt thương mại, đưa hãng Walt Disney ra khỏi tình trạng tài chính ngặt nghèo gây ra bởi sự thất bại của bộ phim ‘Người đẹp ngủ trong rừng’ hai năm trước đó khiến hãng tiêu tốn khá nhiều kinh phí. Kinh phí sản xuất ‘101 chú chó đốm’ khoảng 4 triệu USD thời điểm đó nhưng thu về tổng hơn 220 triệu USD bằng nhiều hình thức và qua các giai đoạn khác nhau. Phiên bản phim người thật đóng của bộ phim được ra đời vào năm 1996.