Ngày 24/10: Có 4.045 ca mắc COVID-19 tại 47 tỉnh, thành; thêm 386.400 liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.673 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

- Trong ngày ghi nhận 53 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (30), Bình Dương (12), Đồng Nai (5), Long An (2), An Giang (2), Tây Ninh (1), Bạc Liêu (1).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 89.574 xét nghiệm cho 186.901 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 21.639.660 mẫu cho 59.163.726 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COCID-19

Trong ngày 23/10 có 936.739 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 72.929.311 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 51.883.474 liều, tiêm mũi 2 là 21.045.837 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều 24/10 - Cả thế giới có 244.216.749 ca nhiễm, trong đó 221.257.379 khỏi bệnh; 4.961.538 tử vong và 17.997.832 đang điều trị (75.749 ca diễn biến nặng). - Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 126.709 ca, tử vong tăng 2.724 ca. - Châu Âu tăng 90.340 ca; Bắc Mỹ tăng 4.460 ca; Nam Mỹ tăng 433 ca; châu Á tăng 28.386 ca; châu Phi tăng 746 ca; châu Đại Dương tăng 2.344 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 7.029 ca, trong đó: Indonesia tăng 623 ca, Thái Lan tăng 351 ca, Philippines tăng 5.279 ca, Campuchia tăng 128 ca, Lào tăng 648 ca.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế chỉ đạo địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số mắc cao (như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…); tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tiếp nhận 386.400 liều vaccine phòng COVID-19 do Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam tài trợ.

- TP. Hồ Chí Minh: Triển khai rà soát kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế; cơ chế giám sát, cảnh báo dịch trên địa bàn; tiếp tục cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện các bộ tiêu chí an toàn như trường học an toàn, sản xuất an toàn, y tế an toàn, cơ quan an toàn.

- Tỉnh Phú Thọ: Khẩn trương thực hiện việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng để nhanh chóng phát hiện các F0, bóc tách nguồn lây khỏi cộng động. Để đảm bảo đủ nhân lực thực hiện việc xét nghiệm diện rộng cho người dân, tỉnh Phú Thọ huy động lực lượng giáo viên tham gia lấy mẫu xét nghiệm.