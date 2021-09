Ngày 22/9: Có 11.527 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM và Bình Dương đã ghi nhận hơn 9.600 ca

- ECMO: 32

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 236 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (181), Bình Dương (37), Tiền Giang (3), Bình Thuận (3), Long An (3), Cần Thơ (2), Đồng Nai (2), Đắk Nông (1), An Giang (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 227 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.781 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 175.593 xét nghiệm cho 431.636 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 17.211.798 mẫu cho 49.735.296 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 21/9 có 616.590 liềuvaccine COVID-19được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 35.675.840 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 28.745.680 liều, tiêm mũi 2 là 6.930.160 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến ngày 22/9 - Cả thế giới có 230.387.225 ca nhiễm, trong đó 207.126.385 khỏi bệnh; 4.724.323 tử vong và 18.536.517 đang điều trị (98.296 ca diễn biến nặng). - Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 103.362 ca, tử vong tăng 2.619 ca. - Châu Âu tăng 39.697 ca; Bắc Mỹ tăng 12.740 ca; Nam Mỹ tăng 290 ca; châu Á tăng 47.590 ca; châu Phi tăng 1.009 ca; châu Đại Dương tăng 2.036 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 30.201 ca, trong đó: Indonesia tăng 2.720 ca, Thái Lan tăng 11.252 ca, Philippines tăng 15.592 ca, Cambuchia tăng 637 ca.

Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4498/QĐ-BYT ngày 21/9/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2).