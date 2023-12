Ngày 18/12 năm xưa: Thông qua Hiến pháp 1980; Mỹ ném bom miền Bắc, Kết thúc trận Verdun; Argentina vô địch World Cup 2022;

Hiến pháp 1980 được sửa đổi, bổ sung hai lần: Lần thứ nhất sửa đổi Lời nói đầu tại kì họp thứ 4 Quốc hội Khóa VIII; lần thứ hai, sửa đổi các điều 57, 115 (điểm 9), 116, 118, 122, 123 và 125 tại kì họp thứ 5 Quốc hội Khoá VIII.

Hiến pháp năm 1980 là bản Hiến pháp thứ bậc của nước Việt Nam và là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất xã hội chủ nghĩa.

-Mỹ tập kích chiến lược bằng B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng

Đêm 18/12/1972 Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 và nhiều loại máy bay khác vào Hà Nội và cảng Hải Phòng. Cuộc tập kích kéo dài đến 29/12/1972.

Đơn vị pháo cao xạ bảo vệ Hà Nội năm 1972. Ảnh: TTXVN

Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã tiến hành cuộc ném bom rải thảm, trút xuống một khối lượng bom đạn khổng lồ tương đương sức công phá của 2 quả bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) tháng 8/1945.

-Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Ngày 18/12/1979 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chấp thuận và thông qua Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ ( Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, viết tắt là CEDAW).