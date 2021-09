Ngày 15/9: Có 10.585 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM đã 5.301 ca

- ECMO: 36

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 250 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (189), Bình Dương (42), Đồng Nai (4), Long An (4), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (2), Phú Yên (1), Trà Vinh (1), Gia Lai (1), An Giang (1), Khánh Hòa (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 261 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.186 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 240.194 xét nghiệm cho 718.063 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 15.753.091 mẫu cho 45.813.130 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 14/9 có 866.668 liềuvaccine COVID-19được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 31.254.856 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 25.420.169 liều, tiêm mũi 2 là 5.834.687 liều.

Số ca mắc COVID-9 trên thế giới tính đến tối ngày 15/9: - Cả thế giới có 226.773.186 ca nhiễm, trong đó 203.543.744 khỏi bệnh; 4.665.306 tử vong và 18.564.136 đang điều trị (102.087 ca diễn biến nặng). - Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 143.574 ca, tử vong tăng 3.619 ca. - Châu Âu tăng 45.085 ca; Bắc Mỹ tăng 14.390 ca; Nam Mỹ tăng 340 ca; châu Á tăng 80.538 ca; châu Phi tăng 1.459 ca; châu Đại Dương tăng 1.762 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 35.682 ca, trong đó: Indonesia tăng 3.948 ca, Thái Lan tăng 13.798 ca, Philippines tăng 16.989 ca, Campuchia tăng 653 ca, Lào tăng 223 ca, Đông Timor tăng 71 ca.



Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày