Ngày 14/2 năm xưa: Truyền thuyết về nguồn gốc ngày Valentine

Đây là một bộ phim tâm lý kinh dị, được xem là một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ do Jonathan Demme đạo diễn và quy tụ dàn diễn viên ngôi sao: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Anthony Heald và Ted Levine. Bộ phim được xây dựng dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Thomas Harris.

Năm 2005, công ty công cụ tìm kiếm Google Inc. của Mỹ đã tung ra dịch vụ video, Google Video, nhưng không thể vượt qua Youtube. Tháng 11 năm 2006 Google đã mua lại YouTube với giá 1,65 tỷ USD. Đến nay YouTube là trang web được truy cập nhiều thứ hai sau Google Tìm kiếm.

Sự tăng trưởng vượt bậc về lưu lượng truy cập tại YouTube đã tạo ra nhiều vấn đề riêng. Công ty liên tục phải mua thêm thiết bị máy tính và nhiều kết nối băng thông rộng hơn với Internet. Ngoài ra, YouTube buộc phải phân bổ thêm nguồn tài chính cho các vụ kiện tụng tiềm ẩn do nhiều công ty truyền thông phát hiện ra rằng một số video tải lên YouTube có chứa tài liệu có bản quyền. Với thành công hạn chế trong việc thương mại hóa trang web của mình hoặc hạn chế chi phí ngày càng tăng, YouTube bắt đầu tìm kiếm người mua.

‘Sự im lặng của bầy cừu’ đã đoạt 5 giải Oscar quan trọng nhất (Big Five) gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Jonanthan Demme), Kịch bản hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Anthony Hopkins) và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Jodie Foster). Đây là bộ phim thứ ba và gần đây nhất sau It Happened One Night (1934) và Bay trên tổ chim cúc cu (1975) có được vinh dự này.

​-Ro ‘béo’ giải nghệ Ronaldo

Ngày 14/2/2011, Ronaldo Luís Nazário de Lima đã tuyên bố giải nghệ sau khi Corinthians bị loại khỏi Copa Libertadores 2011.

Được mệnh danh là O Fenômeno ("Người ngoài hành tinh"), Rob ‘béo’ được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Biệt danh "người ngoài hành tinh Ronaldo" được cả thế giới gọi bắt đầu từ năm 1996 khi anh thi đấu Bacelona.

Ro 'béo' trong màu áo Corinthians năm 2010. Ảnh: Football history

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình Ronaldo chơi cho nhiều CLB: Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, Corinthians.

Bất chấp sự nghiệp bị gián đoạn nhiều lần vì vô số chấn thương, Ronaldo vẫn để lại dấu ấn đậm nét ở mọi CLB thi đấu.

Ronaldo đã chơi cho đội tuyển Brazil 98 trận, ghi được 62 bàn và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba cho đội tuyển quốc gia Brazil. Ở tuổi 17, anh là thành viên trẻ nhất của đội tuyển Brazil vô địch FIFA World Cup 1994. Năm 2002 Ro ‘béo’ ghi cú đúp giúp Brazil đánh bại Đức 2-0 trong trận chung kết World Cup.