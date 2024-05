Ngày 13/5, tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Nam Bộ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: từ ngày 15-16/5 và thời kỳ ngày 20-21/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Ngày 15/5 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ chiều tối 15-22/5 có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên: Từ chiều tối 15-22/5 có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm qua (12/5), ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C như: Biên Hòa (Đồng Nai) 38,6 độ C, Trị An (Đồng Nai) 38,2 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 38,1 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.