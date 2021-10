Ngày 13/10: Có 3.461 ca mắc COVID-19 tại TP.HCM, Hà Nội và 45 địa phương khác

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.869 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Trong ngày ghi nhận 106 ca tử vong tại TP HCM (73), Bình Dương (18), Long An (4), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), Cần Thơ (1), An Giang (1), Đồng Tháp (1), Quảng Trị (1).

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 20.462.833 mẫu cho 56.806.381 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Trong ngày 12/10 có 1.039.374 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 56.330.750 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 39.837.150 liều, tiêm mũi 2 là 16.493.600 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến tối ngày 13/10 - Cả thế giới có 239.583.040 ca nhiễm, trong đó 216.923.060 khỏi bệnh; 4.884.045 tử vong và 17.775.935 đang điều trị (80.900 ca diễn biến nặng). - Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 130.625 ca, tử vong tăng 3.184 ca. - Châu Âu tăng 83.998 ca; Bắc Mỹ tăng 7.893 ca; Nam Mỹ tăng 480 ca; châu Á tăng 35.144 ca; châu Phi tăng 743 ca; châu Đại Dương tăng 2.367 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 18.759 ca, trong đó: Indonesia tăng 1.233 ca, Thái Lan tăng 10.064 ca, Philippines tăng 7.181 ca, Campuchia tăng 272 ca, Đông Timor tăng 09 ca.



Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm: