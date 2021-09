Ngày 11/9 có 217 ca Covid-19 tử vong, giảm 30% so với hôm qua

217 bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 217 ca tử vong.

Tại TP. Hồ Chí Minh (188), Bình Dương (10), Tiền Giang (2), Đồng Nai (4), Kiên Giang (3), Bình Thuận (2), Đà Nẵng (2), Gia Lai (1), Cần Thơ (1), Ninh Thuận (1), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1), Vĩnh Long (1).

- Bổ sung 56 ca tử vong tại Đồng Nai từ thời gian trước.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 284 ca/ngày

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.018 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

12.541 bệnh nhân khỏi bệnh: