Ngày 10/12 năm xưa: Ngày quốc tế nhân quyền; Alfred Nobel qua đời và giải Nobel đầu tiên; Công ước Liên hợp quốc về Luật biển ra đời

Trong di chúc của mình Afred Nobel nguyện dành hết tài sản đồ sộ của mình thành lập giải thưởng Nobel để hàng năm trao cho những ai có thành tựu mang lại lợi ích thiết thực cho nhân loại, không phân biệt quốc tịch.

Giải thưởng Nobel đầu tiên

Ngày 10/12/1901, đúng 5 năm sau ngày Alfred Nobel qua đời, giải thưởng Nobel lần đầu tiên được tổ chức theo di nguyện của ông. Là một nhà khoa học kiêm triệu phú, Alfred đã dành 94% trị giá tài sản của mình để lại, khoảng hơn 180 triệu USD.

5 giải Nobel đầu tiên được trao cho các nhân vật tiêu biểu trong các lĩnh vực: Vật lý (Wilhelm Conrad Röntgen, người Đức, phát minh ra tia X hay còn gọi là tia Rontgen), Hóa học (Jacobus Henricus van 't Hoff , người Hà Lan), Y học (Emil von Brehring, người Đức), Văn học (Sully Prudhomme, người Pháp). Giải Nobel Hòa bình được trao cho Jean Henri Dunant – người sáng lập ra Hội Chữ thập đỏ và Frederic Passy - nhà hoạt động vì hòa bình.

-Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS)

Ngày 10/12/1982, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (United Nations Convention on Law of the Sea - UNCLOS) được ký kết để thay thế cho 4 hiệp ước năm 1958 đã hết hạn. UNCLOS có hiệu lực từ năm 1994. Đến nay đã có 167 quốc gia và cộng đồng EU tham gia.