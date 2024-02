Ngày 1/3 năm xưa: Ngày Quốc tế không phân biệt đối xử; Pink Floyd ra mắt album 'The Dark Side of the Moon'

Ngày 1/3/1973, ban nhạc progressive rock người Anh - Pink Floyd, phát hành album ‘The Dark Side of the Moon’ , một trong những album quan trọng nhất của lịch sử nhạc Rock.

-Pink Floyd phát hành album ‘The Dark Side of the Moon’

Album được thu âm tại phòng thu Abbey Road Studios trong 2 lần, giữa tháng 5 năm 1972 và tháng 1 năm 1973.

Bìa album The Dark side of the moon năm 1973. Ảnh: UK

The Dark Side of the Moon trở thành một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại (không tính các album tuyển tập hay soundtrack) và đứng thứ 25 trong danh sách album bán chạy nhất tại Mỹ. Cho dù chỉ đứng đầu bảng xếp hạng của Billboard trong vẻn vẹn 1 tuần, song nó vẫn nằm trong bảng xếp hạng này suốt 741 tuần.

Theo Wall Street Journal, dù album được phát hành từ năm 1973, song nó đã bán được ít nhất 7.7 triệu bản tính tới năm 1991 chỉ riêng tại Mỹ. Album đạt vị trí số 1 tại Pop Catalogue Chart của Billboard vào năm 2003 khi SACD bán được 800.000 bản tại Mỹ. Tính đến tuần từ ngày 5 tháng 5 năm 2006, The Dark Side of the Moon đã đạt mốc 1.500 tuần tại Billboard 200 và Pop Catalogue Chart. Cứ 14 người dưới 50 tuổi tại Mỹ thì có một người sở hữu album này hoặc bản copy của nó. Ngày nay, nó vẫn là album thành công nhất tại New Zealand; album xuất hiện tổng cộng 289 tuần trong bảng xếp hạng.

Pink Floyd là nhóm nhạc rock thành công bậc nhất của Anh. Ảnh: Britannica

Thành công tột đỉnh của album đã giúp cả bốn thành viên của ban nhạc nhanh chóng trở nên giàu có. The Dark Side of the Moon luôn xuất hiện trong các danh sách album xuất sắc nhất mọi thời đại. Sự ra đời của nó được coi là bước ngoặt đột phá của lịch sử nhạc rock.