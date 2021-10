Ngày 1/10: Thêm 6.957 ca mắc COVID-19, kỷ lục mới 27.520 người khỏi bệnh

vaccine COVID-19được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 42.888.157 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 33.069.709 liều, tiêm mũi 2 là 9.818.448 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều 1/10 - Cả thế giới có 234.681.143 ca nhiễm, trong đó 211.459.026 khỏi bệnh; 4.800.046 tử vong và 18.422.071 đang điều trị (88.549 ca diễn biến nặng). - Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 121.063 ca, tử vong tăng 2.625 ca. - Châu Âu tăng 62.509 ca; Bắc Mỹ tăng 9.591 ca; Nam Mỹ tăng 355 ca; châu Á tăng 45.144 ca; châu Phi tăng 1.441 ca; châu Đại Dương tăng 2.023 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 29.213 ca, trong đó: Indonesia tăng 1.624 ca, Thái Lan tăng 11.754 ca, Philippines tăng 15.566 ca, Cambuchia tăng 232 ca, Đông Timor tăng 37 ca.

BV Việt Đứcxây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống dịch và tổ chức khám, chữa bệnh, ngăn chặn, khống chế, không để nguồn lây lan ra cộng đồng.

