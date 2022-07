Ngạt khí, sát thủ gây ra những cái chết ‘êm dịu, không báo trước’

Nhiều vụ tử vong do ngạt khí đến từ sưởi ấm - Ảnh: Internet

Nhiều vụ tử vong 'không báo trước'

Vụ việc 6 người trong một gia đình (gồm hai người lớn và bốn trẻ em) ở Bình Dương tử vong với nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị ngạt khí từ máy phát điện khiến nhiều người không khỏi xót thương.

Tại hiện trường trong căn nhà của các nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện một máy phát điện ở căn phòng phía sau. Được biết, vào đêm 23-7 rạng sáng 24-7, khu vực này xảy ra mưa lớn và cúp điện. Vì vậy có thể gia đình nạn nhân đã cho nổ máy phát điện trong nhà dẫn đến ngạt khí.

Trước đó, gia đình bốn người được phát hiện bất tỉnh trên gác lửng phòng trọ rộng 16m2 Trước đó, ở TP Thủ Đức (TP.HCM), vào viện cấp cứu nhưng đều lần lượt tử vong. Gia đình này buổi tối thường hấp cá bằng lò than tổ ong đặt trước cửa phòng để sáng hôm sau mang ra chợ bán, phòng trọ lắp máy lạnh.

Nhà chức trách đang được điều tra, nguyên nhân có thể do các nạn nhân bị ngạt khí CO từ than tổ ong.

Trước đó, tại tỉnh Phú Thọ cũng xảy ra sự cố ngạt khí khiến 4 người chết và 1 người bị thương. Họ là những công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội đến Công ty TNHH Miwon vệ sinh hố ga vi sinh.

Trong quá trình vệ sinh, 2 công nhân của công ty môi trường này bị ngạt khí và đã hô hoán. Nghe thấy tiếng kêu cứu, 3 công nhân thuộc bộ phận lò hơi đang làm việc gần đó chạy đến và nhảy xuống ứng cứu.

Tuy nhiên, cả 5 người đều bị ngạt khí, ngất đi. Phía doanh nghiệp sau đó đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng để ứng cứu. Tuy nhiên, sự cố ngạt khí khiến 4 người chết và 1 người bị thương.