Ngào ngạt hàng trăm món ngon hấp dẫn khách chen chân

Một trong những hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần V-2024 là Triển lãm Greco 2024 với Không gian ẩm thực xanh – ngon và lành, giới thiệu đặc sản các vùng miền với hàng trăm món ngon, xanh, sạch hấp dẫn người dân và du khách. Không gian Triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần II-2024 (GRECO 2024) trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần V-2024. Đông đảo du khách che dù, đội nón dạo bước thưởng thức món ngon xanh, sạch. Ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là các vị khách nước ngoài đã chen chân, tìm chỗ ngồi thưởng thức món ngon. Càng về chiều, không gian ẩm thực càng đông du khách ghé đến. Triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần II-2024 (GRECO 2024) trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần V-2024 diễn ra trong 5 ngày (21 - 25/9/2024) tại trục đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi, Q. 1, TP.HCM. Tại Không gian Ẩm thực xanh, ngon và lành, gồm 60 gian hàng quy tụ món ngon 3 miền, gồm các phân khu: Khu miền Tây Nam Bộ, Khu miền Trung (tiêu biểu là Ẩm thực Huế), Khu miền Bắc (tiêu biểu là Ẩm thực Hà Nội). Món ngon các vùng miền hội tụ xanh tại Khu vực trung tâm - Ẩm thực TP.HCM. Bánh căn Phan Thiết, món ăn dân dã miền biển cũng góp mặt tại sự kiện. Có đến hàng trăm món ăn đặc trưng các vùng miền. Ngoài ra còn có các món đặc trưng ẩm thực của Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v.. Bánh xèo Long An thơm ngon béo ngậy, nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn, giá chỉ 40 ngàn/cái được đông đảo người dân và du khách chọn lựa. Trong buổi chiều đầu tiên, chúng tôi đã đổ gần 1000 chiếc bánh tại chỗ phục vụ du khách, Nghệ nhân ẩm thực Nhật Trường hồ hởi nói. Chia sẻ bên lề sự kiện, bà Trần Thị Hồng Loan - Giám đốc Cty Xúc tiến thương mại, Du lịch Nam Phương, đơn vị tổ chức thực hiện Không gian Ẩm thực xanh, ngon và lành cho biết, có thể khẳng định TP.HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước tiếp cận xu hướng ẩm thực xanh, khi mà những thách thức từ biến đổi khí hậu, an ninh lương thực thực phẩm ngày càng trở thành vấn đề quan tâm trên thế giới. Du khách hài lòng với món ngon đa dạng, mát lành và bổ dưỡng. Đứng trước các gian hàng ngồn ngộn, quả thật khó lòng lựa chọn ngay được. Tôi phải nhìn màu sắc và phỏng đoán xem là món gì. Đây cũng là điều thú vị khi thưởng thức ẩm thực địa phương, Thomas, du khách đến từ xứ sở sương mù chia sẻ. Eric Doyle, du khách đến từ trời Âu xa xôi phải thốt lên rằng, tuyệt thật! ẩm thực đất nước các bạn thật phong phú và đa sắc màu. Hào hứng chia sẻ trải nghiệm sau khi thưởng thức món ngon, xanh sạch tại đây, Eric cho hay, tôi đã từng ghé qua khá nhiều quốc gia khu vực ĐNA, nơi có nền văn hóa, ẩm thực đa dạng nhưng có một điều tôi tâm đắc nhất về ẩm thực ở đất nước các bạn đó là các món ăn sử dụng rau - củ - quả và gia vị phong phú, tạo nên hương và vị đặc trưng, vừa miệng mà hiếm nơi nào có được. Hôm nay, tôi cũng đã thử kha khá món ăn tại đây, tất nhiên là món phở đứng đầu trong danh sách và là chọn lựa đầu tiên khi ghé đến. Ngoài ra còn một vài món ngon lạ vị khác, vẫn muốn thưởng thức thêm nhưng để sau vậy, giờ thì đã quá no rồi, Eric chép miệng nói. Nhân viên chuẩn bị các món phục vụ người dân và du khách. Mùi chiên, nướng tỏa hương ngào ngạt, khó dời bước. Gen Z chen chân cùng du khách kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt. Không riêng người lớn, hai bạn nhỏ đều bị cuốn hút bởi các món ngon khó cưỡng khi lần đầu tiên đặt chân đến TP.HCM. Đi cùng gia đình nhỏ đến tham quan và thưởng thức món ngon xanh – sạch, anh Kumar quốc tịch Ấn Độ thích thú nói, từ xa đã nghe mùi chiên - xào - nướng hấp dẫn rồi, nhất là mấy đứa nhỏ, cứ đòi thử hết món này đến món khác. Ẩm thực Việt Nam của các bạn rất tuyệt, Kumar tấm tắc khen.