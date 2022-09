Ngao chết trắng sau vụ chìm tàu chở hơn 1.000 tấn dầu

Nhiều ngày qua, UBND xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đã tiếp nhận nhiều đơn thư kiến nghị của các hộ dân nuôi ngao về việc trên diện tích hàng trăm hecta nuôi ngao tự dưng chết hàng loạt. Người dân nơi đây cho rằng, nguyên nhân ngao chết là do ảnh hưởng của sự cố tràn dầu từ tàu Hà An 01.

Trước đó, ngày 8/9, tàu Hà An 01, số đăng ký HP 5767, trọng tải 1.232 tấn, chở 1.077 tấn dầu DO nằm neo, chờ thủy triều vào luồng cảng Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), trên tàu có 6 thuyền viên và 1 giám định viên. Do mưa dông, sóng to, gió lớn, tàu bị nước tràn vào hầm mũi, khiến tàu mất hệ thống điện, không còn khả năng điều động...