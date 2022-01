Ngành giáo dục chật vật bước sang năm 2022

Chuyên gia giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương, nhà nghiên cứu và thực hành giáo dục tại TP.HCM (nghiên cứu sinh ngành Thiết kế và Lãnh đạo giáo dục tại ĐH Illinois, Mỹ), chia sẻ nếu phải dùng một từ mô tả về ngành giáo dục mầm non năm 2021, bà nghĩ đến từ bấp bênh.

Trong đại dịch, trường mầm non là nơi bị đóng cửa đầu tiên nhưng lại được mở lại sau cùng. Ngay khi các hoạt động kinh tế - xã hội đã được khôi phục, trẻ mầm non vẫn chưa thể đến trường, giáo viên vẫn chưa được quay lại với công việc.

Bà Phương nhận định năm qua, giáo viên mầm non rơi vào khủng hoảng kéo dài, đối mặt với cảnh mất việc, không có thu nhập, đặc biệt với khối tư thục. Đến nay, ngành giáo dục vẫn chưa có hỗ trợ thích đáng mà ngày đến trường trở lại ở nhiều địa phương vẫn vô định. Chính điều đó càng gia tăng cảm giác bấp bênh ở các giáo viên mầm non, không chỉ là thu nhập, sinh kế.

"Rất nhiều giáo viên buộc lòng phải tìm một công việc tạm thời trong thời gian chờ quay lại trường như bán hàng online, được phụ huynh thuê đến nhà chăm sóc trẻ. Mất đi một môi trường làm việc quen thuộc khiến họ cảm thấy hoài nghi về sự tồn tại, giá trị của mình và càng chênh vênh hơn. Họ cảm thấy chông chênh về lựa chọn nghề nghiệp vì không nhìn thấy tương lai phía trước sẽ ra sao", bà Phương chia sẻ.

Về mặt vĩ mô, nữ chuyên gia cho rằng năm 2021 là năm thành quả xã hội hóa giáo dục mầm non bị kéo lùi. Những năm trước, xã hội kêu gọi tư nhân tham gia vào giáo dục mầm non vì thực tế thiếu trường, thiếu giáo viên, khối công lập không đáp ứng đủ nhu cầu của xã hội. Việc tham gia của khối tư nhân đã phần nào thay đổi bộ mặt của ngành giáo dục mầm non.

Theo quan sát của cá nhân bà Phương, nhiều chủ trường tâm huyết với giáo dục mầm non, lập trường không vì lợi nhuận lại trở thành những người đầu tiên "rời cuộc chơi".

"Thật lòng tôi rất đau xót khi chứng kiến những ngôi trường dù nhỏ nhưng mang đầy tâm huyết làm giáo dục của nhiều cá nhân phải giải thể trong năm vừa qua. Biết đến khi nào, chúng ta mới có lại những ngôi trường như vậy. Một cú ngã quá lớn với ngành giáo dục mầm non", chuyên gia Nguyễn Thúy Uyên Phương nói.

Ngành giáo dục đang dần thích ứng, chung sống với dịch bệnh. (Ảnh: Chí Hùng.=)

Cơ hội chuyển đổi số