Ngành giải trí Hàn bế tắc sau thảm kịch Halloween ở Itaewon

Các công ty âm nhạc lớn cũng hoãn lịch trình quảng bá và phát hành nội dung của nghệ sĩ. HYBE quyết định hoãn chương trình HYBE Company Briefing with Community dự kiến ​​được tổ chức trực tuyến vào 4/11. Các nội dung nhằm quảng bá đĩa đơn đầu tay của Jin mang tên The Astronaut cũng tạm thời bị hủy bỏ.

YG Entertainment trì hoãn lịch trình của các nghệ sĩ và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ thảm kịch Itaewon. Công ty quản lý của BlackPink chia sẻ: “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình của họ sau thảm họa bất ngờ”.

Nhiều lễ hội và concert cũng bị hủy bỏ. Các đêm nhạc của Jang Yoon Jung, Young Tak, Hong Jin Young… được lên kế hoạch diễn ra trên khắp đất nước trong những ngày tới. Kim Jae Joong thậm chí tổ chức sự kiện âm nhạc ở Nagoya, Nhật Bản.

Hiện tại, họ phải thay đổi toàn bộ lịch trình. ATEEZ, Dreamcatcher ngoài gửi thông điệp chia buồn và tưởng nhớ nạn nhân Itaewon còn thông báo hoãn concert.

Busan One Asia Festival (BOF) Kpop Concert dự kiến ​​quy tụ 40.000 khán giả tại Sân vận động Busan Asiad Main, cũng bị hủy. Trước khi bị hoãn, sự kiện MWM Festival được lên lịch tổ chức tại BEXCO ở Busan vào ngày 3 và 4/11. Sự kiện do Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc tổ chức.

Trong tuần này, các sự kiện trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, điện ảnh chịu chung số phận.

SBS thông báo hủy lịch phát sóng của phim truyền hình Cheer Up lẫn nhiều chương trình như Bed, Dream 2-You Are My Destiny, Shoes and Stones for Man.

Các chương trình âm nhạc SBS như The Trot Show, The Show lùi lịch phát sóng. Khoảng 10 chương trình khác của KBS và MBC cũng bị hủy trong vài ngày tới. Quyết định tương tự được áp dụng với 11 chương trình của jTBC và Hot Goodbye của MBN.