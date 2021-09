Ngành du lịch TP.HCM dự kiến ba giai đoạn mở cửa

Theo Sở Du lịch TP tính tháng 7- 2021 đến ngày 30-8-2021, Sở đã phối hợp với Sở Y tế, UBND. TP Thủ Đức và các quận huyện vận động 270 cơ sở lưu trú với khoảng 9927 buồng/phòng để phục vụ đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Ngoài ra cơ quan này cũng đã vận động gần 500 khách sạn đăng ký làm điểm cách lý cho F1với gần 20.000 phòng, trong đó đã có 209 khách sạn với 11.350 phòng đã được thẩm định đủ điều kiện và đang triển khai hoạt động cách ly y tế. Theo ghi nhận công suất sử dụng phòng của các nhóm trên đạt khoảng 50%.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, trong tháng 8 đầu năm 2021, doanh thu của dịch vụ lưu trú và ăn uống đã giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 35.201 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 3.126 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch, lữ hành ước đạt 2.490 tỷ đồng, chiếm 0,4%, giảm 52,2% so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đến thời điểm hiện nay thì dự báo các tháng cuối năm 2021, doanh thu của ngành vẫn ở mức rất thấp do với năm trước.