Ngành du lịch hướng tới sự phục hồi

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, riêng đối với đội ngũ hướng dẫn viên du lịch có 21 người được hỗ trợ gần 78 triệu đồng; hỗ trợ 265 hộ kinh doanh (trong đó có lĩnh vực du lịch, dịch vụ) với tổng số tiền đã chi 795 triệu đồng; hỗ trợ vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có một doanh nghiệp với 407 lao động, mức đã thực chi trên 1,5 tỷ đồng...

Dự kiến tăng trên 103% khách lưu trú năm 2022

Năm 2022 là năm thứ 2 tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết XI của tỉnh Đảng bộ, Lâm Đồng dự báo kinh tế phục hồi chậm, lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại, xuất khẩu... tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19...

Trên cơ sở ước đạt kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 cùng với định hướng từ nghị quyết của tỉnh, chỉ tiêu Lâm Đồng dự kiến về tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) tăng từ 6,5-7,5%; trong đó, khu vực dịch vụ tăng cao nhất, từ 7,6-8,9%. Cơ cấu kinh tế khu vực dịch vụ cũng chiếm cao nhất, từ 40-40,1%. GRDP bình quân đầu người đạt từ 74,2-74,9 triệu đồng/người. Riêng lĩnh vực du lịch, tổng lượt khách đăng ký qua lưu trú 5.000 ngàn lượt, tăng 103,1% so với năm 2021; trong đó, khách quốc tế 150 ngàn lượt, tăng 787,6% so với năm 2021.

Để thực sự khởi sắc bức tranh du lịch trên địa bàn tỉnh, dĩ nhiên cần nhiều yếu tố: thiên thời, địa lợi và những kế hoạch, các giải pháp và mức độ triển khai thực hiện của Lâm Đồng.