Ngành dệt may, da giày phấn đấu có các thương hiệu ngang tầm thế giới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ phát động thi đua năm 2022 củaTập đoàn Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Da, giày và túi xách Việt Nam. Ảnh: TTXVN



Năm 2021, do đại dịch COVID-19, ngành dệt may gặp nhiều khó khăn, có những lúc 60.000 công nhân phải tạm nghỉ việc. Tuy nhiên, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã nỗ lực vượt khó khăn, không để đứt gãy sản xuất và quý 4 đã có 95% lao động trở lại sản xuất. Năm qua, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may vẫn đạt 39 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2020.