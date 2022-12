Ngành chăn nuôi đối mặt rủi ro tăng giá đậu tương

Ngành chăn nuôi dịp trước Tết Nguyên đán 2023 đang khá trầm lặng. Thay vì đẩy mạnh sản xuất, các doanh nghiệp chỉ thận trọng tái đàn trong bối cảnh giá lợn hơi biến động thất thường và chi phí thức ăn chăn nuôi ở mức cao.

Giá lợn hơi ghi nhận sáng nay dao động từ 52.000-54.000 đồng/kg, mức giá thấp nhất trong vài tháng trở lại đây. Ngược lại, chi phí thức ăn chăn nuôi (TĂCN) chỉ tính từ đầu năm 2022 đã trải qua 8 đợt điều chỉnh tăng. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp sản xuất lớn trong ngành một mặt đang đẩy mạnh việc đa dạng nguồn nguyên liệu đầu vào vừa tìm thời điểm hợp lý để thực hiện nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu nông sản.

Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã chi 650 triệu USD trong tháng 11 để nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu, tăng 61,7% so với tháng trước và 78,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu về nước ta trong 11 tháng qua đạt 5,14 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khô đậu tương là mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất với 2,44 tỷ USD cho 4,33 triệu tấn.