Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Theo bà Anh, nhiều người đến đây vì háo hức lâu ngày không được xem chọi trâu. Tuy nhiên, cũng nhiều người đến vì nhiều lý do khác, trong đó có cả việc để cá cược.

Rất đông người dân tập trung từ sớm, xếp hàng mua “vé” vào xem chọi trâu. Ảnh: Văn Đức

Trước đó, năm 2016, UBND tỉnh Yên Bái đã có quy định về việc nghiêm cấm tổ chức chọi trâu và cấp phép tổ chức chọi trâu trên địa bàn.

Thậm chí, ngày 20.6.2022, Công an huyện Văn Chấn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 bị can về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ chọi trâu.

Được biết, đơn vị đứng ra tổ chức sới chọi trâu này là doanh nghiệp tư nhân Hải Cường (có địa chỉ tại thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình) do ông Lê Mai Hiền làm đại diện pháp luật.

Nói về vấn đề tổ chức chọi trâu tại đây, bà Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh - cho biết, trên địa bàn không có hội chọi trâu nào và cũng chưa có chủ trương đồng ý cho doanh nghiệp, địa phương nào đứng ra tổ chức chọi trâu.

"Việc huyện Yên Bình để xảy ra vụ việc mở sới chọi trâu, đơn vị đã có buổi làm việc và yêu cầu báo cáo cụ thể. Đây là một hoạt động tự phát và không nằm trong chương trình, lễ hội nào do tỉnh đồng ý" - bà Bình cho biết thêm.