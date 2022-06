Ngang ngược như Hòa Minzy, đòi mở nhạc nhưng không chịu hát?

Mới đây, trong một chương trình âm nhạc, Hòa Minzy xuất hiện xinh đẹp, mang đến một loạt ca khúc hit đình đám.

Trong số đó, một khoảnh khắc trên mạng xã hội ghi lại cảnh Hòa Minzy yêu cầu bộ phận âm thanh vặn nhạc lớn hơn vì cô đứng quá xa sân khấu nên không thể nghe rõ tiếng nhạc.

Tuy nhiên, bất ngờ khi âm nhạc vặn to hết mức, Hòa Minzy bỗng nói: "Bài này chị sẽ mở nhạc lên chứ không hát nữa". Điều này khiến khán giả không khỏi hụt hẫng.