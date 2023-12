Ngăn ùn tắc tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên cả nước trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ông giao Bộ Công an và Bộ GTVT là 2 cơ quan chủ chốt trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2024.

Theo nhận định, lượng người đi lại sẽ tăng mạnh trong dịp Tết và lễ hội xuân, cần phòng ngừa nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông.