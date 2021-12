Ngân sách khoa học bỏ 4,5 tỷ cho Việt Á sản xuất kit chẩn đoán vô sinh

Theo như bản đánh giá kết quả thực hiện vào ngày 21/12/2020 do ông Phan Quốc Việt ký tên và đóng dấu, nhiệm vụ trên đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô công nghiệp bộ kit chẩn đoán AZF gây vô sinh nam giới bằng kỹ thuật PCR đa mồi (mPCR) lần đầu tiên tại Việt Nam. Bộ kit AZPA, có tên thương mại là “LightPoweriVAmAZF Human PCR Kit VA.A02-997B”.

Về hiệu quả kinh tế, do chủ động về công nghệ, nguồn nguyên liệu cung ứng sẵn có nên giá thành sản phẩm giảm đáng kể so với giá thành của các kit ngoại nhập. Báo cáo khẳng định, Công ty Việt Á là công ty chuyên sản xuất các kit sinh học phân tử, có xưởng sản xuất và hệ thống trang thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015. Đơn vị không bị mất chi phí cho đầu tư thiết bị; thuê nhà xưởng nên trong thời gian sản xuất thử nghiệm không tính khấu hao và chi phí quản lý. Do đó, việc tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo vốn đầu tư nhà nước của dự án bao gồm một phần nguyên vật liệu và toàn bộ công lao động và phí quản lý.